Zweiter Impfmarathon gegen Corona: Bundeswehr hilft in der Collm-Region

Wermsdorf/Collm-Region

Am Wochenende wurde die Turnhalle in der Sachsendorfer Straße in Wermsdorf nach dem diesjährigen Ostermontag erneut zu einem Impfzentrum. Mit dem Öffnen der Impfreihenfolge für die Angehörigen der Priorisierungsgruppe 3 wurde jenen ein ortsnahes und unkompliziertes Angebot zur Immunisierung gemacht, die es in Anspruch nehmen konnten und wollten.

Auch in weiteren Kommunen des Altkreises Oschatz wurden Impfberechtigte gezielt angeschrieben und Termine organisiert, teils in interkommunaler Zusammenarbeit, angestoßen von der Stadt Oschatz.

Landkreis ergreift mithilfe der Bundeswehr Initiative

„Die Initiative ging, wie schon beim letzten Mal, vom nordsächsischen Landrat Kai Emanuel aus“, sagte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Die Amtshilfe für seine und andere Kommunen des Altkreises Oschatz gelte für die Monate Mai und Juni, laut Müller – „ein idealer Zeitraum, um Erst- und Zweitimpfungen für einen weiteren Personenkreis abzudecken“. Insgesamt konnten über 500 Termine vergeben werden, Absagen gab es bis Sonnabendmittag nur wenige.

Bürgermeister Matthias Müller (r.) und die Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung empfangen Impfwillige. Quelle: Christian Kunze

Organisiert wurde der erneute Impfmarathon vor Ort von Angehörigen der Bundeswehr, die zum Teil aus Bayern angereist waren, und den Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung Wermsdorf.

„Die Arbeit geht aber nicht allein auf uns zurück. Ohne die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der sowohl die Test- als auch Impfkapazitäten über das Deutsche Rote Kreuz gebunden hat, wäre vieles nicht möglich“, beschrieb Verbindungsoffizier Torsten Pötzsch.

So stammten sowohl der Impfstoff (in diesem Fall: Biontech und Moderna) als auch das weitere für die Immunisierungen notwendige Material aus dem Impfzentrum des Landkreises Nordsachsen in Belgern.

Auch andere Priorisierungsgruppen im Blick

Zwar lag der Fokus bei dieser Aktion auf den Angehörigen der sogenannten kritischen Infrastruktur gelegen, den so genannten „systemrelevanten“ Berufsgruppen, Bürgermeister Matthias Müller machte aber auch keinen Hehl daraus, das auch andere Menschen an die Reihe kamen:

Beispielsweise auch Ältere, die bisher schlicht wegen fehlenden Impfstoffs oder der fehlenden Möglichkeit, Termine zu vereinbaren und wahrzunehmen, nicht zum Zuge gekommen waren – obwohl sie bereits eher ein Anrecht auf die Impfung gehabt hätten.

Neiddebatten, etwa aufgrund des noch verhältnismäßig jungen Lebensalters der Impfwilligen und -priorisierten, halte er für falsch. „Jeder geimpfte Mensch ist wichtig, schützt sich und andere und bedeutet einen weiteren kleinen Schritt zurück in die Normalität“, sagte er.

Impfwillige warten in der Turnhalle auf den Piks gegen Corona. Quelle: Christian Kunze

Erzieherin nutzt unkompliziertes Impf-Angebot

Feuerwehrangehörige aus dem Gemeindegebiet und Dahlen nutzten das Angebot ebenso wie Mitarbeiter der Energie- und Wasserversorgung, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, zählte Müller auf.

Nicht zuletzt waren auch jene mit diesem Angebot angesprochen, die Kontakte im Arbeitsalltag gar nicht verhindern können. Zu ihnen gehören die Erzieherinnen der Kindertageseinrichtungen: „Sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft. Letztere sind zwar nicht unsere Angestellten, aber sie betreuen schließlich unsere Kinder“, betonte Matthias Müller.

Eine von ihnen ist Dagmar Horn aus Wermsdorf, tätig in der Tagesstätte „Sterntaler“ des Arbeiter-Samariter-Bundes, freute sie sich über das Angebot der Kommune. „Ich hätte mich ansonsten umständlich in einem Impfzentrum anmelden oder bei meinem Hausarzt auf die Warteliste setzen lassen müssen“, sagte sie.

Von Christian Kunze