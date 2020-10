Zweiter Pandemie-Kreistag in Oschatz: das haben die nordsächsischen Kreisräte beschlossen

Nordsachsen

Der Kreistag Nordsachsen hat seit der Beratung am Mittwochabend im Thomas-Müntzer-Haus in Oschatz zwei neue Mitglieder. Als neues Mitglied in der AfD-Fraktion ist jetzt Roberto Nacken aufgerückt. Nach dem Ableben von Ralf Krause sollte eigentlich Peter Wittenberg nachrücken, doch der verzichtete, so dass jetzt Roberto Nacken zum Zuge kam. Ein neues Gesicht gibt es auch bei der Linken im Kreistag. Renate Götze musste aus wichtigen Gründen ihr Mandat abgeben. Nachrücker ist Michael Bagusat-Sehrt.

Der Mügelner AfD-Kreisrat Rico Winterlich wurde als Ersatz für Ralf Krause in den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Nordsachsen gewählt.

Mit Beschluss des Kreistages wurde der stellvertretende Kreisbrandmeister Cliff Winkler zum Inspektionsbereichsleiter für den Inspektionsbereich Eilenburg berufen. Er wird das Amt bis zum 31. März 2023 bekleiden. Die Stelle war zuvor öffentlich ausgeschrieben worden. Es hatte vier Bewerber gegeben.

Neu besetzt wurde auch die Stelle des ehrenamtlichen Stellvertreters des Kreisbrandmeisters und stellvertretenden Inspektionsbereichsleiters für das Gebiet Eilenburg. Der Kreistag stimmte der Bestellung von André Zimmermann zu. Er wird das Amt bis zum 31. März 2023 verwalten.

Die Einwohner der Regionen um Jesewitz, Liemena, Glesien und Plösitz dürfen sich in den nächsten Jahren auf den Bau eines Radweges freuen. Der Kreistag hat sich mehrheitlich verbindlich für den Bau von vier Radwegen in den genannten Ortschaften ausgesprochen. Sie sind Bestandteil des nordsächsischen Radwegekonzeptes. Das Radwegekonzept stellt dar, dass 13 Radwege an Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von rund 12,5 Kilometern dringend benötigt werden.

Der Landkreis Nordsachsen wird eine Art Generalbeauftragten einsetzen. Entsprechend eines Prüfauftrages will der Landkreis die Funktionen der Gleichstellungsbeauftragten, Seniorenbeauftragten und Beauftragten für Migration und Integration bündeln und in einem Büro für Chancengleichheit vereinen. Es handelt sich um eine hauptamtliche Tätigkeit. Dieses Büro soll dem Landrat unterstellt werden. Die ehrenamtlichen Beauftragten, Behindertenbeauftragter und zwei Patientenfürsprecher, sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Der Landkreis Nordsachsen wird auf Grundlage eines Antrages der Linken keine jungen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria in Griechenland aufnehmen. Die Fraktion der Linken hatte einen entsprechenden Prüfauftrag auf den Weg gebracht. Der wurde jedoch von den anderen Fraktionen mehrheitlich abgelehnt mit dem Hinweis, dass Asylfragen in erster Linie Bundesangelegenheit sind.

Der Kreistag Nordsachsen hat die Verordnung über Beförderungsentgelte und die Beförderungsbedingungen mit Taxen im Pflichtfahrgebiet neu gefasst. Schon Ende des vergangenen Jahres hatte der Landesverband der Sächsischen Taxi- und Mietwagenunternehmer einen Antrag auf Veränderung der Tarife gestellt. So wird beispielsweise der Grundpreis von 3,50 Euro auf 3,90 Euro steigen. Ein Grund für die Steigerungen sind die erhöhten Ausgaben der Taxiunternehmer für Betriebskosten.

Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes des Landkreises ist derzeit die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sozialdezernentin Heike Schmidt informierte über den Stand der Dinge. So gehören derzeit 31 Mitarbeiter dem Infektionsstab an. „Die Tendenz beim Infektionsgeschehen ist steigend. Der kritische Wert von 50 Infizierten auf 100 000 Einwohner wird in Nordsachsen nicht erreicht. Der örtliche Schwerpunkt liegt derzeit im Großraum Oschatz und in Taucha. Ansonsten verteilen sich die Vorfälle punktuell über den gesamten Landkreis“, sagte Heike Schmidt. Größere Testungen hat es in der Vergangenheit im Schlachtbetrieb Mockrehna gegeben. Darüber hinaus konzentrieren sich größere Testungen auf Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Von Hagen Rösner