Zwischenzeugnis für 2020: Von coronabedingten Defiziten in Oschatz und der schlauen Oma

Oschatz

Mildernde Umstände oder höhere Gewalt? Sachsens Abiturienten bekommen für ihre Mathematikprüfung einen Punkt geschenkt. In den übrigen Fächern lief im Lockdown alles bestens, in den Abschlussklassen der Real-, Haupt – und Förderschulen sowieso. Sie alle hatten im Unterricht zu Hause keine Nachteile – nur die Mathe-Abiturienten eben. Ist doch logisch. Fragen Sie die Pädagogen, die werden das bestätigen. Lehrer haben immer recht. Und weil Pauschalurteile schnell gefällt und sechs Monate des Jahres um sind, stellen wir 2020 ein Zwischenzeugnis aus.

Pflichtlektüre: Die Pest

Deutsch: „Die Pest“ von Camus wurde Pflichtlektüre – und schnell war klar: Es ist doch alles nicht so schlimm. Drastischer schildert das Ende der Welt Stephen King in „Das letzte Gefecht“: Es sterben 99 Prozent der Menschheit an der „Supergrippe“. Merke: Die Pandemie ist nicht beendet, wenn ein Impfstoff da, sondern, wenn die Menschheit nicht mehr da ist.

Anzeige

Neuverschuldung

Mathematik: Der Bund macht 218 Milliarden Euro neue Schulden. Eine Milliarde hat neun Nullen. Die Neuverschuldung weltweit wird auf 70 Billionen Dollar geschätzt. Das ist eine 7 mit dreizehn Nullen. Seit wann kommt es in der Politik auf ein paar Nullen an. „Man darf nur das ausgeben, was man zur Verfügung hat“, sagt meine Oma. Unser Staat hat wohl keine Oma?

Weitere LVZ+ Artikel

Sport: Kann nur für Profifußballer bewertet werden. Das olympische Komitee will Händewaschen und Maskennähen als Wettbewerbe aufnehmen. Blöd, dass China bei letzterem wieder einen Vorteil hat…

Musik in der Fleischfabrik

Musik: Leider nur digital abrufbar – keine seriöse Live-Einschätzung möglich. Selbst in stillgelegten Schlachthöfen der neuen Bundesländer fanden keine Konzerte statt. Vielleicht kann das in Tönnies’ Fleischfabriken nachgeholt werden, wenn die wegen Massentests der Belegschaft dicht sind. Hoffentlich ist das nicht das Ende vom Lied.

Punktabzug bei Kultur

Naturwissenschaften: Delfine im Hafen, Kojoten in der Großstadt, verschollen geglaubte Insekten zurück in Brandenburg – eine Meisterleistung, aber sehr fragil. Wird kaum zu halten sein. Punktabzug für die Entscheidung, jede zweite Reihe in Kirchen, Kino und Theater zu sperren. Viren verteilen sich offenbar nur nach vorn und hinten, ob und wer dicht neben mir sitzt, ist egal.

Fazit: Um die Defizite auszugleichen, müssen sich Schüler und Lehrer wieder näher kommen. Mindestabstand war für manche schon vor Corona cool, taugt aber nicht wirklich als ständige Ausrede. Oder war all das, was Kinder vor März 2020 in die Klassenzimmer schleppten, etwa nicht ansteckend fürs Personal?

Von Christian Kunze