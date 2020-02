Zwitschern ohne Grenzen

Region

Diese Woche berichteten wir über die meistaufgerufenen Anfragen in der Internet-Suchmaschine Google in der Region. Während die einen streiten, ob das Verb dafür „googeln“ oder „googlen“ heißt, denken andere: „Verrückt, was der Mensch tut, seit es das Internet gibt – Tiere täten das nie. Oder kennen Sie Wölfe, die vorm Schafe reißen in Google Maps gucken, wo die größten Herden weiden?

Der Fuchs schnappt sich gern Gänse. Jedoch postet er nach dem Erlegen und vor deren Verzehr nicht auf Facebook, Instagram und Co. , was er gleich zu sich nimmt. Der Mensch hingegen hat es zum Trend erhoben, sein Mittag und andere Mahlzeiten – leider nur digital – mit anderen zu teilen.

Katzenkinder lassen Klickzahlen in die Höhe schnellen. Die Bilder süßer Stubentiger, angelsächsisch „Cat-Content“ genannt, gehen schnell viral. Allerdings zeigen sich Katzen von den Kinderfotos ihrer Halter oder den Bildern anderer Sprösslinge in der Regel doch absolut unbeeindruckt.

Wenn Vögel sich unterhalten, zwitschern sie – im Englischen „to tweet“. Das wiederum steht Pate für den vom Mensch geschaffenen und genutzten Kurznachrichtendienst Twitter. Während Vögel nachweislich in ganzen Sätzen „tweeten“ können, hat mancher Mensch damit Probleme. Liegt’s am Spatzenhirn, der Grenze von 160 Zeichen, oder ist die Promillegrenze schuld? Wer vor dem Zwitschern einen zu viel gezwitschert hat, tippt keine ganzen Sätze mehr. Die Vögel lassen sich das „tweeten“ nicht verbieten – und anders als der Mensch pfeifen sie dabei auf Zeichen – und Promillegrenzen.

Von Christian Kunze