Oschatz

Wegen Corona mussten alle in den vergangenen Monaten geplanten Kulturveranstaltungen im Thomas-Müntzer-Haus abgesagt werden. Doch jetzt geht es wieder los. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Kulturveranstaltungen in unserem Thomas-Müntzer-Haus Oschatz durchführen dürfen“, teilt Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH mit.

After Work Club mit Livemusik

Start ist am Donnerstag, 13. August, mit dem 15. After Work Club mit Livemusik. Von 18 bis 21 Uhr werden Christian Helm und Mario Meusel den Abend am Piano und Schlagzeug gestalten. „Wir trauen uns gemeinsam mit den Oschatzern einen Abend, geprägt von guten Gesprächen, Lachen, Musik, Gegrilltem und Getränken zu“, so Werner. Was bedeutet das für die Gäste? Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist das Ausfüllen des Kontaktnachverfolgungsbogens. Oberes und unteres Foyer werden gemäß den Abstandsregeln bestuhlt, Getränke werden vom Personal serviert und Gegrilltes gibt es in der Plaza. Außerdem ist die Personenzahl auf 80 Personen begrenzt. Eintrittskarten sind an der Abendkasse im Thomas-Müntzer-Haus erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Wein, Bier und alkoholfreie Getränke sind inklusive

Anzeige

Lachen mit Katrin Weber

Am 26. August um 19.30 Uhr ist dann Katrin Weber mit ihrer kabarettistischen Lesung „Sie werden lachen“ im Müntzer-Haus zu Gast. Dieser Abend war bereits im März geplant, musste aber verschoben werden. Auch diese Veranstaltung findet unter speziellen Auflagen statt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es sind keine weiteren Tickets verfügbar.

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere Informationen unter www.oschatz-erleben.com/stadthallethomas-müntzer-haus/veranstaltungen/katrin-weber.

Von Frank Hörügel