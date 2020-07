Oschatz

„Wir hatten unlängst einen Handwerker auf der Baustelle, der als Kind im Oschatzer Bahnhof gewohnt hat. Er würde den Bahnhof nicht wiedererkennen“, schmunzelt Rüdiger Pfohl vom städtischen Bauamt. Tatsächlich befindet man sich beim Ausbau des Oschatzer Bahnhofs zu einem Bürogebäude des Zolls im Endspurt. „Wir visieren jetzt das vierte Quartal 2020 für die Baufertigstellung an“, sagt der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und lässt seinen Blick über die Baustelle schweifen. Zwischen dem jetzigen Zustand und dem Gebäudezustand wie ihn die Planer beim Immobilienerwerb vorfanden, liegen Welten – und eine Investition von über vier Millionen Euro.

Oschatz ergreift die Initiative

Dabei kann sich Andreas Kretschmar auch über eine Vorreiterrolle in Sachsen Bahnhofsbelegung im Leipziger Raum freuen. Nachdem das Oschatzer Bahnhofs-Projekt schon längst in trockenen Tüchern war, folgten Wurzen oder Torgau. Sie wollen das Schicksal ihrer Bahnhöfe nicht dem Zufall oder Spekulanten überlassen. In Oschatz deutete sich mit der Bahnhofsprivatisierung der Bundesbahn ein ähnliches Schicksal an.

„Nach sehr reiflicher Überlegung haben wird dann das Objekt gekauft und die Regie übernommen“, erinnert sich Kretschmar. Das sei aber alles nur möglich gewesen, weil sich der Zweckverband Nahverkehrsraum als ein Kostenträger, die Döllnitzbahn als Betreiber der Mobilitätszentrale und der Zoll als Büromieter gefunden haben.

Dabei wird der denkmalgerechte Aus- und Umbau des Oschatzer Bahnhofes mit Krediten finanziert, diese belasten die Stadt jedoch nicht zusätzlich, da die Mieteinnahmen den Kapitaldienst decken.

Modernes Bürogebäude

Noch belagern die Handwerker die Baustelle, so wird schon deutlich, dass sich hinter der gründerzeitlichen Gebäudefassade ein modernes Bürogebäude befindet, welches in vielen Teilen extra für den Zoll zugeschneidert wurde: Extra-Garage für Fahrzeuge, Aufzug oder Projektraum und jede Menge IT-Ausstattung.

Dabei gab der Oschatzer Bahnhof bei seiner Sanierung auch einige Geheimnisse preis. So konnte nahezu unversehrt die Räumlichkeit der alten Bahnhofsgaststätte wiederentdeckt werden. „Erst dachten wir, dass die hellbraune Farbe an der Decke der Jahrhunderte alte Tabakrauch ist. Dann klärten uns aber die Restauratoren auf, dass die Bronzierung zur farblichen Ausstattung gehörte“, lächelt Pfohl, während sich der Oschatzer Oberbürgermeister noch bedeckt hält mit Aussagen, was die nächste städtische Großbaustelle wird.

Von Hagen Rösner