Oschatz

Bauarbeiten, Lehrpläne, neue Technik und Corona-Schutzmaßnahmen inklusive der Möglichkeit, sich impfen zu lassen – das neue Schuljahr bringt bekannte und neue Herausforderungen für die Schulen der Collm-Region. Am kommenden Montag geht es wieder los. Eine der wichtgsten Startbedingungen ins neue Schuljahr ist der grundsätzliche Regelbetrieb, es gilt wieder eine Schulpräsenzpflicht. Die Oschatzer Allgemeine hörte sich am Mittwoch um, wie die Einrichtungen für den Start gewappnet sind.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mehr Schulleben wagen“ lautet die Devise an der Oberschule „Robert Härtwig“ für das bevorstehende Jahr. Leiterin Kerstin Wasiak und ihr Kollegium haben in der Schulkonferenz am Mittwoch die Weichen gestellt, um Kindern und Jugendlichen möglichst viel Schulalltag zurück zu geben, den es in den vergangenen Monaten coronabedingt nicht gab. „Ganztagsangebote, Talentefest, Olympischer Tag – das und mehr soll es wieder geben. Hygienekonzepte sollen dabei für einen sicheren Ablauf sorgen“, sagt Wasiak. Stundenpläne wurden mit Blick auf die Pandemiesituation schon frühzeitig erstellt. Die Robert-Härtwig-Oberschule in Oschatz ist zudem eine von den vom Freistaat Sachsen ausgewählten Stützpunktschulen im ländlichen Raum, in dem ab 13. September Impfungen gegen Covid-19 angeboten werden – für Schülerinnen und Schüler, Personal und Eltern. Verimpft werden die Vakzine Biontech und Moderna, vor Ort sein werden mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Ausgesucht wurden dafür erneut die zu Jahresbeginn für die Schnelltests gewählten Schulen.

Impfangebote an den Schule

Das Kultusministerium informierte in einem Brief an die Schulen zudem darüber, dass die Termine nur dann zustande kommen, wenn sich mindestens 80 Impfwillige finden. Deshalb soll, beginnend in der ersten Schulwoche, die Impfbereitschaft anonym abgefragt werden. Alternativ seien auch Exkursionen in Impfzentren oder die Kooperation mit Ärzten vor Ort möglich.

In der Härtwigschule sind der 16. September und der 14. Oktober als Termine für Erst- und Zweitimpfung angesetzt. Bei 12- bis 15-Jährigen ist die Einwilligung beider Sorgeberechtigten und die Anwesenheit eines Sorgeberechtigten zur Impfung notwendig, ab dem 16. Lebensjahr genügt die Einwilligung eines Sorgeberechtigten ohne Anwesenheitspflicht für die Eltern. Der Gang zur Impfung und wieder zurück ist versichert, die Impfung selbst nicht – hier greift das Infektionsschutzgesetz. Für den Impftermin werden Schüler vom Unterricht freigestellt, nach der Impfung empfiehlt das Kultusministerium eine Freistellung vom Sportunterricht – zur körperlichen Schonung.

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wurde das Vorgehen bisher nicht separat kommuniziert, dafür jedoch in den Gesamtschulkonferenzen.

Mehr Schüler an der Werkschule

Auch an der Evangelischen Werkschule in Naundorf laufen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr auf Hochtouren. „Wir freuen uns, dass wir mit einer größeren Schülerzahl starten können. Wir werden dann etwa 130 Schüler in der Werkschule haben“, freut sich Geschäftsführer Tobias Leißner. So wird es eine zweite 5. Klasse in Naundorf geben. Bei den Umbau- und Renovierungsarbeiten liege man im Endspurt. „Neben dem Stundenplan planen wir aber auch alles, was die Schule außerhalb des Unterrichts ausmacht: Klassenfahrten, Theatergruppen oder Ganztagsangebote“, so Leißner.

Von Christian Kunze und Hagen Rösner