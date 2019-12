Wermsdorf

Bei der Wahl der richtigen Kindertagesstätte spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. Entsprechend schwierig ist es bisweilen, jedem Elternteil den Wunsch der Favoriten-Kita zu erfüllen. Sind seitens des Trägers vor allem Kapazität und Personalausstattung ausschlaggebend, spielen für Eltern pädagogische Konzepte, Erreichbarkeit entlang des Arbeitswegs, Nähe zum Wohnort der Großeltern und die Größe der Einrichtung eine Rolle. Nicht selten verlässt man sich bei letzterem auch auf eigene Erfahrungen oder Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis. In der Gemeinde Wermsdorf gibt es eine große Einrichtung im Hauptort und eine Hand voll kleinere in den Ortsteilen. Damit trägt die Gemeinde wohl der Tatsache Rechnung, dass, vor allem im ländlichen Raum, kleinere Einrichtungen den Vorzug vor großen Häusern bekommen. Manch Mutter oder Vater nimmt dafür auch einen Umweg in Kauf. Es ist eben eine Frage der Priorität. Die Entscheidung der Gemeinde Wermsdorf, kleine Häuser zu erhalten, trägt dem Rechnung und ist zudem ein Garant dafür, dass auf Dörfern Leben herrscht, wo Zuzug fehlt oder Schulen geschlossen wurden.

E-Mail: oschatz.redaktion@lvz.de

Von Christian Kunze