Nordsachsen/Naundorf

In mehreren Orten im Süden des Landkreises Nordsachsen sowie in den angrenzenden Landkreisen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Weihnachtsdekorationen gestohlen – in Hof und Salbitz (Gemeinde Naundorf), in Ostrau ( Landkreis Mittelsachsen) und in Stauchitz (Landkreis Meißen) sowie womöglich noch in weiteren umliegenden Orten. Wie die Polizei berichtete, konnte dann in Ostrau ein Opel gestoppt werden, in dem vier Insassen – zwei 39 und 24 Jahre alte Männer und zwei 37 und 16 Jahre alte Frauen, alle deutsch – saßen und in dem sich zudem verschiedene Dekorationsartikel befanden.

Wer vermisst noch seine Weihnachtsdeko?

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines Bandendiebstahls aufgenommen und fragt: Wer vermisst noch seine Weihnachtsdekoration, die auf dem Grundstück aufgestellt war? Geschädigte sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von LVZ