Oschatzer Gymnasiasten starten mit Maske, Ballon und Fingerabdruck in den Schulalltag

Endlich wieder singen: Mit fröhlichen Liedern wie dem Shanty „Ho, unser Maat, ja der hat schief geladen“, einstudiert vor dem Kontakt- und Singverbot wegen Corona, begrüßten die Kinder der Klassenstufe 6 am Montagmorgen die neuen fünften Klassen in der Aula des Thomas-Mann-Gymnasiums.

Die Corona-Pandemieauflagen sind gleich am ersten Tag präsent – denn vollwertiger Unterricht setzt Kraft der aktuell geltenden Virus-Schutzverordnung das Tragen von Masken im Innenraum voraus – und da, wo der Abstand nicht gewahrt werden kann und besonders vielen aufeinander treffen.

Auge in Auge mit Nobelpreisträger

Neben ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern lernten die „Neuen“ zudem die Mitglieder des Schülerrates als ihre künftige Interessenvertretung kennen – und den Namensgeber der Schule: Schriftsteller Thomas Mann, dessen Porträt in der Aula hängt. Vielleicht, so Schulleiterin Marion Müller, befindet sich ja unter den jungen Menschen ein künftiger Nobelpreisträger – so wie es Thomas Mann war.

Dutzende bunte Luftballons stiegen kurz darauf über dem Schulhof in den Himmel. Daran befestigt waren Wünsche der neu hinzugekommen Jungen und Mädchen der 5. Klassen. Den fünften, sechsten und siebten Klassen des allgemein bildenden Gymnasiums kam am ersten Schultag nach den großen Sommerferien eine besondere Bedeutung zu. Die drei Jahrgangsstufen standen im Mittelpunkt des Programms zum Schuljahresauftakt.

Federführend war dabei neben der Lehrerschaft und der Schulleitung Larissa Melzig. Die Schulsozialarbeiterin des Gymnasiums feierte eine doppelte Rückkehr. „Wegen meiner absolvierten Elternzeit habe ich die Schule längere Zeit nicht von innen gesehen“. Was durchaus eine Parallele zu vielen anderen Kindern und Jugendlichen in der häuslichen Lernzeit war, machte sich ansonsten nicht bemerkbar. Melzig knüpfte an ihre bisherigen Initiativen an, den Schülerinnen und Schülern den Start nach der lernfreien Zeit so leicht wie möglich zu machen.

Spuren im Schulhaus hinterlassen

Bewährt hat sich dabei das Prinzip der Schülerpatenschaften. Die Jungen und Mädchen der Klassenstufe 7 suchen sich dabei jeweils einen der Neuankömmlinge aus der 5 aus und begleiten ihn, um so das Kennenlernen der unbekannten Räumlichkeiten, Lehrer und Lernbedingungen zu erleichtern.

Auch rein optisch haben die Kinder die Gelegenheit, im Schulhaus ihre Spuren zu hinterlassen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf großen Baumplakaten dürfen sie die Abdrücke ihrer Finger verewigen – und so mitten im Schulhaus zeigen, dass sie da sind und ein paar Jahre – im besten Galle acht davon – bleiben werden.

Von Christian Kunze