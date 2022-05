Ostrau

Von A wie Auerschütz bis Z wie Zschochau oder Zschaitz – am Sonnabend zog das große Frühlingserwachen mit dem MDR die Leute in den Noschkowitzer Wald. Dieses Mal ging es nicht zum Tanz, sondern zum Arbeiten in das Naherholungsgebiet.

Alle geregelt und durchorganisiert

Tobias Zieger vom Transportunternehmen Fritzsch aus Zschaitz kommt grad mit dem leeren Laster zurück und nimmt gerne einen Fußgänger vom frisch gemähten Parkplatz – nicht ohne Platzanweiser - mit nach oben an die Großbaustelle. Von dort hatte er gerade Abrissmaterial zum Bauhof abtransportiert. Das Unternehmen fährt auch den roten Schotter an für neue Wege im „Wald“. Dieses liebevolle Synonym steht für das Naherholungsgebiet im Ortsteil Noschkowitz. Wer etwas erleben will, geht hier tanzen zur Schlagernacht oder zum Summer Sun. Für gute Stimmung ist der der „Wald“ von Noschkowitz seit Jahrzehnten weit über Ostraus Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

„Man sieht, dass was wird“

Zieger freut sich, dass er dabei ist: „Hier geht richtig was ab. Man sieht, dass was wird.“ So wie das Transportunternehmen Fritzsch sind andere Unternehmen am Start, um mit Mann und Technik tatkräftig zu unterstützen. Auf den Wegen wird der rote Belag schon angewalzt. Die neue Wegedecke soll helfen, dass die Wege auch bei Regen stabil bleiben und nicht aufweichen.

Der große Rundumschlag

Am Gelände wird an allen Ecken und Enden gehämmert, gesägt, gebohrt, geschraubt, gepinselt, was das Zeug hält. In 22 Arbeitsgruppen sind die etwa 300 Helfer eingeteilt. Diese Planung und Koordination übertrug Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) dem Verein Bad Habbit. Heike Grundmann hat im Clubraum eine große Tafel aufgestellt. Auf Zetteln ist notiert, wer in welchem Team arbeitet: Parkplatz, Wegebau, Dächer, Kegelbahn , Bar - der ganz große Rundumschlag.

„Die Aktion selber steht unter der Regie der Gemeinde“, betont Thilo Grundmann, „Der Bürgermeister hat uns lediglich die Aufgabe übertragen, das zu koordinieren. Die drei Monate sind echt knapp dafür.“ Schilling meint: „Wenn das einer schafft, dann Ostrau.“

Arbeiten statt Schwofen

„Das hätten wir alleine als Verein nie im Leben hinbekommen“, sagt Heike Grundmann. Sie und ihr Mann Thilo gehören zum Verein Bad Habbit, der in den Noschkowitzer Wald zu Veranstaltungen einlädt, sonst zu Musik und Tanz, dieses Mal zum Arbeiten. Rund 300 Helfer aus allen Ostrauer Ortsteilen sind zur Stelle. Das beeindruckt auch die MDR-Moderatorin Gesine Schöps.

Die beiden anderen Bewerberteams, Neustadt an der Orla in Thüringen und Gommern in Sachsen- Anhalt, haben etwa drei Jahre Vorlauf. Ostrau sprang kurzfristig ein für Niesky. Dort geriet nach der jüngsten Bürgermeisterwahl das MDR-Frühlingserwachen aus dem Blickwinkel. Ersatz musste her.

MDR mit vier Kamera-Teams dabei

„ Für den Freistaat Sachsen brauchten wir einen Ersatzkandidaten für die diesjährige Aktion“, erläutert Ulf Kneschke, der beim MDR für die Aktion und das Konzept vom Frühlingserwachen verantwortliche Redakteur. Er zieht den Hut vor den Ostrauern: „Wir muten den Teilnehmern an der Aktion ganz schön viel Arbeit zu.“

Ganz schön viel Arbeit... Mit den Pflanzen wird die frühere Brunnenanlage zum Schmuckbeet. Quelle: Sven Bartsch

Das ist dem MDR auch viel Arbeit wert. Mit insgesamt 26 Kollegen ist der Sender im Noschkowitzer Wald am Start. Dazu gehören neben Moderatorin Gesine Schöps vier Kamerateams. Dank der Firma Ehrlich aus Clanzschwitz kann zum Bespiel von einer Hebebühne aus de Höhe gefilmt werden. Gesine Schöps sagt: „Wir sind hier mit dem großen Besteck. Das hat die Region auf jeden Fall verdient.“

Zaun steht gegen Mittag

Man kann tatsächlich zuschauen, wie das Festareal sich wandelt. Frisch angewalzte Wege in Rot, frisch grün gestrichene Klappläden für die „Waldschänke“ und weitere Holzhäuschen. Die Tische und Bänke davor sind neu beplankt, die Wand der Kegelbahn ebenso in frischem Weiß wie das Geländer der Tanzfläche.

Kurz nach dem Mittag melden die ersten Gruppen Vollzug. In 22 Unterprojekte, also Arbeitsgruppen, sind die Helfer eingeteilt. Der Zaun steht kurz nach dem Mittag. Schilling sagt scherzhaft: „Wenn das in der Geschwindigkeit weiter geht, müssen wir uns überlegen, welches Stück Straße wir in den letzten zwei Stunden Arbeitseinsatz noch bauen.“

Versorgungs-Team mit Bollerwagen

Schilling schaut selbst im Noschkowizter Wald vorbei und würdigt den Einsatz des Versorgungsteams vom Heimatverein Schrebitz. Um Birgit Müller und ihren Mann Wolfgang hat sich mit Bernfriede Drengner, Adelheid Röder und Annette Wegner ein schlagkräftiger Versorgungs-Trupp formiert. Vom Clubhaus aus werden Schnittchen, Kuchen, Kaffee oder kalte Getränke per Bollerwagen dorthin gebracht, wo die Helfer arbeiten. Leergut wird abgeholt. So bleibt kein Müll auf der Wald-Baustelle liegen.

Essen und Getränke gibt es aus dem Bollerwagen. Quelle: Sven Bartsch

Auf dem nahegelegenen Reitplatz ist ein Festzelt aufgestellt. Dort soll nach getaner Arbeit gefeiert werden. Tagsüber sind dort vor allem die Kinder willkommen, unter anderem zum Bau eines Insektenhotels.

Wie es nun weiter geht, bestimmt der Ausgang des Votings zum Frühlingserwachen, welches ab Montag bis zum 13. Mai läuft. Wenn Ostrau gewinnt, gibt es nicht nur 5000 Euro für die Gemeinde für weitere Projekte. Dann würde auch die MDR- Schlagershow am 28. Mai 20.15 Uhr im Noschkowitzer Wald steigen. Am Montag gibt es in der Sendung „MDR um 4“ Impressionen zum Arbeitseinsatz.

So können Sie abstimmen Die Abstimmung beginnt am 9. Mai, um 16.30 Uhr und endet am 13. Mai, ebenfalls um 16.30 Uhr. Anschließend wird der Gewinner bei „MDR um 4“ im Rahmen der Finalshow zwischen 16.30 und 17.00 Uhr bekannt gegeben. MDR-Moderatorin Gesine Schöps wird dann am Ort des Geschehens zu sein, live von dort berichten und die Ostrauer dabei begleiten, wie sie erst zittern und dann hoffentlich laut jubeln. Denn bis zum Schluss weiß niemand, wer die Nase vorn hat. Die Stimmabgabe erfolgt „blind“, also ohne Anzeige des aktuellen Zwischenstandes. Abgestimmt werden kann per Telefon unter der Nummer 0137/1011003 (14 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen) oder im Internet unter mdr.de/Fruehlingserwachen. 5000 Euro warten auf den Gewinner. Der Sieger darf sich außerdem auf eine große Siegerparty am 28. Mai freuen.

Von Steffi Robak