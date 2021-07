Pädagogen der Region wählen Personalräte neu

Region

In den Schulen in Oschatz, Grimma, Wurzen, Torgau und ganz Sachsen wählten die Beschäftigten jüngst neue Personalräte – und sicherten damit die Interessenvertretung für weitere fünf Jahre. Die wichtigste Aufgabe der Gewählten ist es, Gesetze und Tarifverträge im Sinne der Beschäftigten und in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen durchzusetzen. „Ein wichtiger Ansprechpartner ist der örtliche Personalrat in den einzelnen Schulen. Braucht ein Pädagoge Rat oder Unterstützung, etwa im Falle einer Abordnung oder Versetzung, sollte er der erste Anlaufpunkt sein“, so Kerstin Staffe, Vorsitzende des Kreisverbandes Collm-Mulde der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Mehr Beteiligung erhofft

Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 70 Prozent an allen Schulen etwa auf dem Niveau der letzten Wahl. Besonders engagiert zeigten sich die Förderschulen, hier war die Beteiligung mit 75 Prozent am höchsten. Ein Grund dafür sei die engagierte Arbeit des Regionalsprechers Steffen Gobert (Rosenthal-Lernförderschule Oschatz), der sich zudem erfolgreich um den Spitzenplatz im Bezirkspersonalrat Leipzig bewarb. In dieses Gremium sind für die Region Collm-Mulde weiterhin gewählt: Evelyn Tief (Grundschule Zschoppach) für die Grundschulen, Christian Plischke (Maria Merian Gymnasium Schkeuditz) für die Gymnasien und Kerstin Staffe Berufliches Schulzentrum Oschatz (BSZ) für die beruflichen Schulen. Als Nachrücker stehen Katrin Seyffert (BSZ Oschatz) auf der Liste der beruflichen Schulen und Evelin Schlund (Schule für geistig Behinderte in der Burgstraße Oschatz) auf der Förderschulliste.

Schulen ohne Vertreter

Angesichts der Pandemie und der Möglichkeit der Briefwahl im Voraus hatte die GEW mit einer stärkeren Wahlbeteiligung gerechnet. „Es gibt auch einige Schulen, an denen es nicht gelang, Bewerber für dieses wichtige Amt zur Interessenvertretung der Beschäftigten zu finden. Angesichts der Bedeutung der örtlichen Personalräte für die Kooperation mit den Schulleitungen in sämtlichen Angelegenheiten, sei dies bedauerlich, weil in der Sächsischen Verfassung das Recht auf Mitbestimmung verankert sei, bilanziert Kerstin Staffe.

Von Christian Kunze