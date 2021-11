14-Jährige in Aschersleben tot aufgefunden

Aschersleben

In einem Garagenkomplex in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) ist eine tote 14-Jährige gefunden worden. Die Polizei geht nach einer ersten Einschätzung von einem Verbrechen aus. Die Ermittlungen zu dem Täter oder den Tätern liefen auf Hochtouren, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mit.

Die Leiche der 14-Jährigen sei am Mittwochnachmittag entdeckt worden. Das Mädchen war seit Donnerstag voriger Woche vermisst worden. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, würden derzeit keine weiteren Aussagen zum Sachverhalt gemacht, erklärte die Polizei.

Von RND/dpa