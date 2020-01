Frankenberg/Döbeln

Entwarnung in einem Vermisstenfall aus Frankenberg: Die seit Montag gesuchte 14-Jährige sei in Döbeln aufgetaucht, teilten die Beamten in Chemnitz am Samstag mit. Die Jugendliche sei wohlbehalten. Angaben dazu, wo genau sich das Mädchen aufgehalten hatte und wieso sie verschwunden war, machte die Behörde nicht.

Die Jugendliche hatte in den Morgenstunden des 30. Dezember ihr Umfeld in Frankenberg verlassen. Seitdem war unklar, wo sie sich aufhielt.

Polizei beendet Fahndung

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vermisstenfalles hatte es laut Polizei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass sich die 14-Jährige in Döbeln sein könnte.

Mehrere Überprüfungen dortiger Anlaufstellen und bekannter Aufenthaltsorte der Vermissten in und um Frankenberg blieben zunächst ohne Erfolg – bis sie Freitagabend schließlich gefunden werden konnte. Die Beamten beendeten anschließend Öffentlichkeitsfahndung.

Von Olaf Büchel/jhz