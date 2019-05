Nordhausen/Leipzig

Mit einem erst zwei Monate alten Ferrari ist ein 37-jähriger Autofahrer am Samstag auf dem Weg nach Leipzig verunglückt. Dabei ist ein Schaden in Höhe von etwa 152.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach sei der 37-Jährige auf der A38 bei Nordhausen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach wollte der Lastwagenfahrer ein anderes Auto auf die Autobahn auffahren lassen. Dazu wechselte er auf die linke Spur. Der Ferrari-Fahrer aus Hessen konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Heck des Lastwagens zusammen.

Zeugen gesucht

Das linke Vorderrad des Sportwagens riss dabei komplett heraus. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob einer der Beteiligten zu schnell unterwegs war, werde nun geprüft.

Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie können sich bei der Autobahnpolizei Thüringen unter der Telefonnummer 036601-700 melden.

Von jhz