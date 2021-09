Großsteinberg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Großsteinberg 170 Strohballen in Brand gesteckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer nicht löschen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt. Stattdessen mussten die Ballen kontrolliert herunterbrennen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut erster Schätzung auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Von RND/mot