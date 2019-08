Oschatz

In Oschatz übersah die Fahrerin eines Ford Fiesta am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr beim Queren der Venissieuxer Straße einen Honda Jazz. Andere Fahrzeuge hatten ihr die Sicht versperrt, als sie aus der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Striesaer Weg fahren wollte.

Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Es kam zum Unfall, bei dem sich die 18-jährige Beifahrerin des Fiesta leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von lvz