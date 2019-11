Dresden

Ein junger Mann ist am Samstag in Dresden-Gorbitz mit einem Elektroschock-Gerät angegriffen und beraubt worden. Die Täter hatten ihn gegen 17.30 Uhr vor seinem Wohnhaus am Wölfnitzer Ring angesprochen und Bargeld gefordert.

Als ihr Opfer ablehnte, setzte das Quartett den Schocker ein. Dann traten und schlugen die Männer laut Polizei auf den am Boden liegenden 18-Jährigen ein. Letztlich raubten sie ihm 10 Euro und flüchteten.

Von fkä