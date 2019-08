Stollberg/Chemnitz

An einer Tankstelle in Stollberg im Erzgebirgskreis hat ein junger Mann am späten Freitagabend den Insassen eines Autos den Hitlergruß gezeigt. Was der 19-Jährige nicht wusste: In dem Fahrzeug saßen zivile Streifenbeamte, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte. Nun müsse sich der Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, hieß es.

von LVZ