Leipzig

Schwerer Unfall auf der B2 im Leipziger Norden: Ein 19-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen bei Pröttitz tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, krachte der junge Mann mit seinem BMW gegen zwei Bäume.

Demzufolge fuhr der 19-Jährige nach ersten Erkenntnissen gegen 2.25 Uhr auf der Bundesstraße von Leipzig kommend in Richtung Krostitz, als er bei Pröttitz kurz hinter einer Abzweigung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte der BMW mit zwei Bäumen. Die B2 musste in der Nacht voll gesperrt werden. Der junge Mann, der allein im Auto saß, verstarb noch an der Unfallstelle.

Von RND/iro