Waldheim

Er war erst 19. Nun ist er tot. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, ist der junge Mann am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben, die er sich bei einem Unfall am Donnerstag in Waldheim zugezogen hatte.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz in einer früheren Mitteilung angab, war der 19-Jährige am 30. April vom Gehweg aus auf die Fahrbahn der Waldheimer Hauptstraße gefahren. Er hatte die Absicht, auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Fahrverkehr und kollidierte mit einem Skoda Fabia, dessen 74-jähriger Fahrer die Hauptstraße stadteinwärts fuhr.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von daz