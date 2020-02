Erfurt

Ein 25-Jähriger ist in Erfurt zum dritten Mal beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt worden. Das inzwischen polizeibekannte Auto des Mannes sei den Beamten am Freitag aufgefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Kontrolle ergab den Angaben zufolge, dass der 25-Jährige Cannabis konsumiert hatte, keinen Führerscheins besaß - und seit August 2019 die Versicherung für das Auto nicht bezahlt hatte.

Gegen den Fahrer und auch gegen seinen 36 Jahre alten Begleiter hätten zudem Haftbefehle vorgelegen. Beide seien festgenommen worden. „Nachdem die Gattin des Audifahrers die zu entrichtenden Geldsummen

zur Abwendung der Haft für beide aufbringen konnte, konnten diese aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden“, hieß es.

Von LVZ/dpa