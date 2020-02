Chemnitz

25 Jahre nach einem Doppelmord in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 53-Jährigen erhoben. Der Mann werde beschuldigt, zwei Brüder im Jahre 1995 in deren Wohnung mit einem Elektrokabel erdrosselt zu haben, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Zuvor habe er die Männer an Händen und Füßen gefesselt. Opfer und Täter seien Vietnamesen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass illegaler Zigarettenhandel und Schutzgelderpressung Hintergrund der Tat waren. Der Verdächtige habe in das System einsteigen wollen, das einer der Brüder kontrollierte.

Nach dem Mord habe sich der Mann nach Tschechien abgesetzt, wo er unter falschen Personalien gelebt habe. Im September vergangenen Jahres sei er in Prag festgenommen und nach Deutschland überstellt worden. Der Prozess werde voraussichtlich im März beginnen.

Von dpa