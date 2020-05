Döbernitz

Einer Polizeistreife fiel am Montagabend kurz vor 23 Uhr in Döbernitz in der Dr.-Helmut-Schreyer-Straße ein Kleinkraftrad Piaggio auf. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Er überfuhr ohne zu bremsen ein Stoppschild und kam schließlich beim zu schnellen Durchfahren einer Doppelkurve zu Fall.

Drogentest reagiert positiv

Der 28-jährige Fahrer des Kleinkraftrads konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Ein durchgeführter Drogentest reagierte zudem positiv auf Amphetamine und Cannabis. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verkehrsvergehen ermittelt.

