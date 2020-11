Wellaune/Reibitz

Bei einem Unfall nahe Bad Düben ist am Freitag ein 33-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend auf der Bundesstraße B 183 a zwischen dem Bad Dübener Ortsteil Wellaune und Reibitz. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Opel Astra von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Fahrer wurde wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Von LVZ