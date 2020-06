Großenhain

In einem Waldstück bei Großenhain hat die Polizei die Leiche eines 37-jährigen Mannes entdeckt. Derzeit gehe man von einem Tötungsdelikt aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Es wurden zwei Frauen im Alter von 28 und 30 Jahren und zwei 28 und 51 Jahre alte Männer festgenommen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Nähere Angaben zum Tathergang oder Motiv machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Der Tote wurde am Freitagabend entdeckt.

von dpa