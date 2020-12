Neukieritzsch

Er hatte es wohl eilig: Der 43-jährige Fahrer eines VW Tiguan hat gegen 11.15 Uhr am Donnerstag auf der S 71 Richtung Neukieritzsch mehrere Autos sowie einen Sattelschlepper überholt – trotz fehlender Sicht auf den Gegenverkehr und durchgezogener Linie. Laut Polizeiangaben kollidierte das Fahrzeug des Mannes daraufhin mit einem entgegenkommenden LKW. Beide Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Volkswagens stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, der Sachschaden beläuft sich allein an den Fahrzeugen auf 65 000 Euro. Der 43-Jährige muss sich wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von lvz