Schkeuditz

Eine 49-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag in der Nähe des Schkeuditzer Rathausplatzes eine Fahrradfahrerin übersehen. Die Frau fuhr die 73-Jährige an, als sie gerade dabei war, die Fahrbahn zu überqueren, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von RND/mot