Striegistal/Marbach

Wie die Polizei mitteilt wird im Striegistaler Ortsteil Marbach seit Dienstagmorgen eine 50-Jährige Frau vermisst. Heike B. wurde zum letzten Mal am Montagnachmittag in ihrem Wohnumfeld in Marbach gesehen, seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Bekannt ist jedoch, dass Heike B. ihr gewohntes Umfeld mit einem weißen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen MW-HB 515 verlassen hat. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Vermisste aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befindet und zudem medizinische Hilfe benötigt. Die polizeilichen Maßnahmen, wie das Abprüfen von Krankenhäusern und bekannten Aufenthaltsorten sowie das Aufsuchen von potentiellen Kontaktpersonen, führten bisher nicht zum Erfolg. Die Polizei sucht weiter nach der Vermissten, es besteht auch die Möglichkeit, dass Heike B. sich in Chemnitz aufhält.

Anzeige

Die vermisste Heike B. ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, schlank und hat schulterlange, blonde Haare. Möglicherweise ist sie mit einer braunen Jacke bekleidet.

Weitere LVZ+ Artikel

Heike B. aus Marbach wird seit Dienstag vermisst. Quelle: privat

Die Polizei bittet nunmehr um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Wer hat Heike B. oder ihren weißen VW Polo seit dem Nachmittag des 20. Aprils 2020 gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Frau machen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 980-0.

Von vag