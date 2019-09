Dresden

Ein 59-Jähriger hat sich in der Nacht zum Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Heidenau nach Dresden geliefert. Der Mann im Ford Fiesta war den Beamten gegen 3.40 Uhr auf der Hauptstraße in Heidenau aufgefallen, weil er viel zu schnell unterwegs war.

Der Kontrolle versuchte er sich durch Flucht in Richtung Dresden zu entziehen. An der Dohnaer Straße touchierte er einen Streifenwagen. Einen weiteren erwischte der Fiesta in Höhe des Hans-Otto-Wegs, als der Mann eine Straßensperre umkurvte. Schließlich kollidierte er mit einem weiteren Polizeiauto und dann mit einer Schallschutzmauer.

An der Einmündung von der Dohnaer in die Dorotheenstraße gelang es der Polizei, die Flucht zu stoppen. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Er hatte sich bei den Unfällen leicht verletzt. Der angerichtete Schaden summiert sich auf rund 20.000 Euro.

Von fkä