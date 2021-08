Borna

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr in die Region Borna alarmiert. Dort waren Strohballen auf einem Feld in Brand geraten. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, standen rund 60 der Ballen in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein niederbrennen nicht mehr verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Wieso das Stroh Feuer gefangen hatte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND