Plauen

Bei einem Wohnungsbrand in Plauen ist eine 63 Jahre alte Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fing ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Vogtlandkreis am Samstagfrüh aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Von RND/dpa