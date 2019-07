Mochrehna

Bei einem schweren Unfall auf der B 87 sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 65-jährige Fahrerin in einer Rechtskurve bei Mockrehna gegen 13.30 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den Gegenverkehr.

Eine 64-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Beide Frauen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Unfalls war die Bundesstraße bis 17.30 Uhr gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 14.000 Euro.

Von fbu