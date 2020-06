Rackwitz

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rackwitz hat die Polizei einen Raser mit rund 80 Kilometern pro Stunde zu viel erwischt. Der Mann war am Donnerstag in einem Kreuzungsbereich auf der Bundesstraße 184 mit 152 Stundenkilometern unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Erlaubt sind dort 70. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Anzeige

Von LVZ