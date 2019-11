Naunhof

Ein 72-Jähriger hat am Sonntag in Naunhof beim Versuch sein Auto zu enteisen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, rutschte der Mann beim Anstellen des Motors ab und setzte dabei versehentlich das Fahrzeug in Bewegung. Das Auto fuhr vom Hof, auf dem es zuvor stand, überquerte die Forststraße und krachte anschließend gegen einen Telefonmast. Dabei wurde der 72-Jährige leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Von RND/mot