Leipzig

Am Mittwochnachmittag ist ein 78-jähriger Mann bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B182 in Torgau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der ältere Herr gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg neben der Bundesstraße. Offenbar unvermittelt fuhr er nach links auf die Fahrbahn in der Absicht, die Straße zu überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 50-jährige Fahrer des Wagen steht unter Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von ps