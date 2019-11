Liebschützberg

Ein 78-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW in Liebschützberg am Montagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Leipzig auf Nachfrage mitteilte, geriet das Auto des Mannes gegen 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Schusterstraße auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der 78-Jährige wurde schwer verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.

joka