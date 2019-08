Borna/Leipzig

Erika S. ist des versuchten Mordes schuldig. Die 1. Strafkammer des Landgerichtes Leipzig wertete den (erfolglosen) Versuch der Frau, ihr eigenes Leben und das ihres an Demenz erkrankten Ehemanns mit der Einnahme von Schlaftabletten zu beenden, als Mordversuch. Die fast 81-jährige Bornaerin ist am Mittwoch zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Ihr letztes Wort vor der Urteilsverkündung nutzte Erika S. einmal mehr, ihre Reue zu beteuern. Sie habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Sie war von der Pflege ihres immer kränker werdenden Mannes überfordert. „Mir tut das alles sehr leid und ich bin froh, dass es uns beiden trotz der Umstände jetzt besser geht“, sagte die Bornaerin. Das Urteil traf sie danach mit der ganzen Wucht. Die Familie der Frau nahm es mit einer ohnmächtigen Regungslosigkeit auf. Dass die Oma ins Gefängnis muss, hatte niemand erwartet.

Rechtsanwalt: hilflose Situation der Bornaerin

Zuvor unterstrich ihr Verteidiger, der Leipziger Rechtsanwalt Hagen Karisch, in seinem Plädoyer die „hilflose Situation“, in der sich seine Mandantin befunden hatte. Karisch: „Sie war allein, sie war depressiv und sie war schlicht überfordert. Sie hat ihren Mann drei Jahre lang gepflegt, wollte immer das Beste für ihn. Auch bei ihrer Entscheidung, beiden Leben ein Ende zu setzen, war sie der Überzeugung, richtig zu handeln.“

Der Rechtsanwalt deutete auch die Problematik unzureichender staatlichen Hilfe für Menschen wie Erika S. an – Demenz im Endstadium, Pflegestufe 3, fehlende Unterstützung, dazu die eigene Depression. „Hier haben besondere Umstände zur Selbstaufgabe eines alten Menschen geführt.“ Was vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Rechtlich wertete Karisch die Tat als versuchten Totschlag, der mit einer Bewährungsstrafe hätte geahndet werden können.

Staatsanwältin: Heimtücke liegt vor

Der Fall sei in jeder Hinsicht ein besonderer. Staatsanwältin Yvonne Sada ließ sich auf die Bemerkung ein, dass „die Anklage einer 80-jährigen Frau aus der Sicht unbeteiligter Außenstehender unmenschlich erscheinen mag“ – die rechtliche Wertung der Tat ließe aber nichts anders als eine Verurteilung wegen des versuchten Mordes zu, so Sada.

Die Behörde beantragte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Sada: „Die Beschuldigte hat die Arglosigkeit ihres Ehemannes ausgenutzt und bewusst und allein über das Ende seines Lebens entschieden. Er hatte zu keiner Zeit eine Ahnung von den Vorhaben seiner Frau.“

In ihrem Geständnis hatte Erika S. noch behauptet, sie habe nur sich selbst umbringen wollen. Als sie ihrem Mann von dem Entschluss erzählte, habe der seine Hand nach den Tabletten ausgestreckt. Was sie als Entscheidung verstand, mit ihr gemeinsam aus dem Leben zu gehen. Die polizeiliche Vernehmung am Tag nach der Tat Mitte Juni 2018 widerlegte diese Darstellung. Dort hatte Erika S. mehrfach wiederholt, dass sie ihrem Mann das Pflegeheim ersparen und sich mit ihm erlösen wollte – ihm davon aber nichts erzählte.

Widersprüche in der Aussage der 80-Jährigen

Die Widersprüche hatte auch die Strafkammer erkannt – sie schloss Zweifel an der Belastbarkeit der Tonaufnahme der Vernehmung durch die Polizei am Tag nach der Tat aus. Kammer, Anklage und Verteidigung waren einig darüber, dass vieles für die Angeklagte spricht. Ihre aufopferungsvolle Art, mit der sie ihren Mann pflegte, ihre gefestigten sozialen Lebensumstände, das Geständnis natürlich und die Tatsache, dass der Suizidversuch ohne gesundheitliche Folgen blieb, spielte bei der Strafbemessung eine Rolle.

Und der Fakt, dass Erika S. eingeschränkt schuldfähig war, wie das psychiatrische Gutachten belegt. Aber: Die Kammer sah auch das Mordmerkmal der Heimtücke bestätigt. „Sie haben in einer sehr schwierigen Situation eine falsche und folgenschwere Entscheidung getroffen. Eine Bewährungsstrafe ist hier nicht mehr vertretbar“, so Jagenlauf mit Verweis auf einschlägige Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, dass der Wert des Lebens hoch ist und jeder, der darin eingreift, zu bestrafen ist.

Erika S. war überfordert mit der Pflege ihres Mannes

Warum sich Erika S. in ihrer Überforderung nicht die Hilfe eines Pflegedienstes ins Haus holte, blieb im Prozess ebenso unbeantwortet wie die Frage, was der Ehemann zu den Ereignissen zu sagen hat. Die Demenz ist fortgeschritten. Er könnte keine plausiblen Aussagen mehr treffen können. Ende dieser Woche feiert Herbert S. seinen 80. Geburtstag. In einem Bornaer Pflegeheim, wo seine Enkelin als Altenpflegefachkraft arbeitet und wo ihn seine Ehefrau besuchen kann.

Sie werden ihn noch zusammen feiern können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Lieb