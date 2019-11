Dresden

Die A 17 ist am Dienstagvormittag nach einer Verfolgungsjagd mit einem mutmaßlichen Autodieb komplett gesperrt worden. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe waren auf den Mann im blauen BMW aufmerksam geworden und hatten sich an ihn gehängt.

Das bemerkte der polnische Fahrer und beschleunigte. Am Ausgang des Coschützer Tunnels verlor er kurz vor 9 Uhr die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde festgenommen. Das Auto war in Hamm in Nordrhein-Westfalen gestohlen gemeldet worden.

Die A 17 war zur Unfallaufnahme in Höhe der Anschlussstelle Südvorstadt in Richtung Prag komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Ausfahrt Dresden-Gorbitz ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von fkä