A 72 bei Frohburg: Aston Martin kracht in Leitplanke

Frohburg

Die Kontrolle über seinen Wagen verlor am Donnerstagmittag ein Mann, der mit seinem Pkw auf der Autobahn 72 in Richtung Süden unterwegs war. Es handelte sich nicht um ein alltägliches Modell, sondern um einen Aston Martin.

Zwischen den Anschlussstellen Borna-Süd und Geithain schleuderte das Fahrzeug der Marke, die schon Sean Connery und jetzt wieder ganz neu Daniel Craig in James-Bond-Filmen zu schätzen wussten, gegen die Leitplanke. Der Fahrer, 55 Jahre alt, wurde nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Unfall in Höhe der Ortslage Frohburg geschah laut Polizei auf regennasser Fahrbahn. Die Beamten gehen von einer dem Wetter unangemessenen Geschwindigkeit als wahrscheinlicher Unfallursache aus. Der Schaden wird auf 121 000 Euro beziffert, was fast komplett zu Lasten des Autos geht, weil der an der Leitplanke mit lediglich 1000 Euro zu Buche schlägt.

