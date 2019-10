Naunhof/Klinga

Am Mittwochvormittag fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Auf der 14 von Grimma Richtung Leipzig. An der Anschlussstelle Klinga bremste er ohne ersichtlichen Grund sehr stark ab, scherte vom linken in den rechten Fahrstreifen vor einem Lkw ein, so dass dessen Fahrer stark bremsen musste.

Danach fuhr der Autofahrer auf den Standstreifen, blieb dort stehen, fuhr dann rückwärts bis zur Abfahrt Klinga und verließ dort mit hoher Geschwindigkeit die Autobahn in Richtung S 45, wobei er mehrmals ins Schleudern geriet. Danach bog er nach rechts in Richtung Klinga ab.

Geisterfahrer auf der A14 bei Klinga unterwegs

Dort fuhr er dann erneut auf die A14 in Richtung Dresden. Am Anfang des Beschleunigungsstreifens wendete er und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf. Dabei gefährdete der Autofahrer mehrfach andere Verkehrsteilnehmer sowie Polizisten, die inzwischen von Zeugen gerufen worden waren. Die Beamten folgten dem polizeibekannten „Geisterfahrer“, der jedoch das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ ignorierte, weiter beschleunigte und durch das Naherholungsgebiet Naunhof flüchten konnte. Dort fuhr er zunächst durch einen Graben und anschließend zwischen einer Warnbake und einem Verkehrszeichen hindurch. Dabei beschädigte er die Bake und sein Auto.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Gegenwärtig laufen weitere Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Falschfahrers. Gegen den 48-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Polizei Grimma sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Gesucht werden Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des Fahrers (blauer Opel Corsa, L OK 110) zum Bremsen, Anhalten und Ausweichen genötigt wurden. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Fahrverhalten geben können, insbesondere die Fahrerin eines weißen Ford Kuga auf dem Parkplatz des Naherholungsgebietes. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3, Telefon 03437 7089 25100 zu wenden.

