Grimma

Auf der A14 bei Grimma kam es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall: Ein 78-jähriger Mazda-Fahrer war in Richtung Dresden unterwegs und musste verkehrsbedingt stark bremsen. Ein 56-Jähriger, der in seinem Opel hinter ihm fuhr, musste daraufhin ebenfalls stark bremsen. Er konnte noch auf eine andere Fahrspur ausweichen.

Schaden von 20.000 Euro

Eine 53-Jährige, die mit ihrem Golf hinter dem Opel fuhr, konnte allerdings nicht mehr bremsen und fuhr auf den Opel auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Von LVZ/gap