Halle/Leipzig

Ein Lkw-Unfall hat am Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung der Autobahn 14 bei Halle in Richtung Leipzig geführt. Im Baustellenbereich zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen kam ein Sattelzug gegen 5.30 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Gleitschutzwand. Verletzt wurde niemand, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Die A14 musste in Richtung Leipzig voll gesperrt werden. Es kam deshalb zu Staus. In Richtung Magdeburg wurde der Verkehr einspurig am Unfallort vorbeigeführt. Zur Dauer der Sperrung konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Von nöß