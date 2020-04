Leipzig

Die A14 ist am Donnerstagabend nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Mitte und -Nord in Richtung Magdeburg rund zwei Stunden lang gesperrt worden. Kurz vor 18.30 Uhr sei ein 30 Jahre alter Fahrer auf die Autobahn aufgefahren und sei unvermittelt auf die linke Spur gewechselt, sagte eine Polizeisprecherin. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 40-Jährigen zusammen. In der Folge kam der 30-Järhige nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn Richtung Magdeburg konnte gegen 20.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Zunächst hieß es, es sei zu einem Folgeunfall auf der linken Spur gekommen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass das Fahrzeug des 40-Jährigen erst 500 Meter nach der Unfallstelle auf der linken Spur zum Stehen kam.

Von CN