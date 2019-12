Halle/Göttingen

Nach einem Unfall ist die Autobahn 38 bei Halle aus Fahrtrichtung Leipzig vorübergehend voll gesperrt worden. Fünf Menschen seien bei dem Unfall am Mittwoch gegen 17 Uhr unweit des Dreiecks Halle-Süd leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

An der Karambolage waren drei Autos beteiligt. Wie lange die Sperrung in Richtung Göttingen andauern sollte, war zunächst unklar. Es könne noch bis in die Nacht zu Einschränkungen auf der A38 kommen, hieß es.

Von LVZ