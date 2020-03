Günthersdorf

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 9 in Richtung München nahe Leipzig gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei Halle sagte, wurden sechs Menschen verletzt und in drei verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Fahrbahn wurde zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg gesperrt. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnten zunächst nicht gemacht werden.

Von CN