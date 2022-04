Acht Autos brennen in Brandis – Großeinsatz bei der Feuerwehr

Leipzig

Weil in Brandis neun Fahrzeuge Feuer gefangen hatten, mussten in der Nacht zum Samstag Einsatzkräfte aus mehreren umliegenden Ortschaften anrücken. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig gingen um 0.20 Uhr acht Pkw und ein Motorrad aus ungeklärter Ursache in Flammen auf. Wie es hieß, standen sie auf dem umzäunten Gelände eines Abschleppdienstes. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreiten des Feuers auf umliegende Gebäude und weitere Fahrzeuge verhindern.

Zum Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht, Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen nun. Menschen kamen nicht zu Schaden, so die Polizei.

Es war nicht der einzige PKW-Brand in der Region Leipzig: Auch in der Leipziger City brannten in derselben Nacht mehrere Fahrzeuge.

Von LVZ