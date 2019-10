Markkleeberg

Acht Personen sind bei einem Brand in der August-Bebel-Straße in Markkleeberg verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, brach das Feuer gegen 20.25 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Nach ersten Informationen soll ein Gaskocher explodiert sein und den Brand ausgelöst haben.

Die Feuerwehr konnte die Flammen vor Ort schnell bekämpfen. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert und weiträumig abgesperrt. Zum Gesundheitszustand der Verletzungen kann zurzeit keine Angabe gemacht werden.

Von fbu