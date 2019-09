Feuer im Fahrzeuglager des AfD-Landesverbandes Sachsen: In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte einen Lkw auf einem abgelegenen Grundstück in Meißen-Winkwitz in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf weitere Autos über. Ein Parteimitglied soll beinahe durch eine Explosion verletzt worden sein.