An Baustelle auf der A 72 bei Rötha: Audi kollidiert mit Warnbaken

Borna/Rötha

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein nach äußerem Schein leichter Unfall auf der Autobahn 72 nördlich von Borna hat einen beachtlichen Schaden verursacht. Am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, war der 29-jährige Fahrer eines Pkw Audi in Richtung Leipzig unterwegs, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit, bei der das Autobahnpolizeirevier angegliedert ist. Ungefähr 500 Meter vor der Anschlussstelle Rötha touchierte das Auto im Bereich einer Baustelle neun Warnbaken. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Allerdings entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Von LVZ